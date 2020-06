SC Mirandela não renova com Armando Santos

Armando Santos orientou a equipa da cidade do Tua na última temporada, depois de já ter representado o clube como guarda-redes nas épocas 2010/2011 e 2011/2012, garantindo a manutenção no Campeonato de Portugal. O Mirandela ficou no 12º lugar da série A, após o cancelamento da prova à 25ª jornada devido à pandemia da Covid-19.

“O Sport Clube vem por este meio comunicar que não vai renovar com o mister Armando Santos para a próxima temporada. Desde de já agradecemos todo o trabalho e toda entrega que sempre teve pelo nosso clube, também desejamos toda a sorte para o futuro”, lê-se no comunicado.

O Nordeste sabe que houve algumas reuniões entre Armando Santos e a direcção do clube, após o fim da competição, mas não chegaram à renovação.

No que diz respeito ao plantel há vários jogadores de saída, ao que apurámos o central Luan deverá assinar pelos pelos sub-23 do Leixões, o defesa Califo vai ingressar no Torrense, o avançado César deverá rumar ao São Martinho e Elias terá assinado pelo SC São João de Ver.

Já o guarda-redes Pedro Fernandes e o central Corunha já foram abordados para renovar.