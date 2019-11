Secretaria de Estado da Valorização do Interior muda-se para Bragança

Depois de na legislatura anterior a secretaria de Estado de Paulo Catarino ter estado sedeada em Castelo Branco, agora parte vai funcionar na capital de distrito. A informação foi confirmada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que visitou o Instituto Politécnico e o Brigantia Ecopark, na passada sexta-feira, dia 15, acompanhada por Isabel Ferreira. “A secretaria de Estado da Valorização do Interior terá uma parte da sua equipa em Bragança, para funcionar efectivamente. Teremos na secretaria de Estado transmontanos a trabalhar em Bragança. Também é um sinal que, em termos da valorização do interior, pretendemos associar as instituições do conhecimento, as autarquias e outras instituições que são essenciais para o desenvolvimento do interior”, explicou. A localização da secretaria de Estado foi definida depois de negociações entre o governo e a autarquia. O Brigantia Ecopark, Parque de Ciência e Tecnologia em Bragança, recebe desde segunda- -feira, dia 18, a secretária de Estado Isabel Ferreira e alguns membros da equipa. “A senhora secretária de Estado fará uma parte importante do seu trabalho aqui”, afirmou a governante, que ressalvou, no entanto, que Isabel Ferreira é secretária de Estado “de todo país”. Bragança “será a sua base de trabalho, mas terá de andar por todo o país, como anda a ministra, mas será o local de trabalho para a senhora secretária de Estado e três técnicos”, explicou ainda Ana Abrunhosa, que garantiu que ele própria virá muitas vezes a Bragança. A ministra da Coesão Territorial explica que esta medida permite uma maior proximidade ao território. “Se isto não acontecer só teremos pessoas de Lisboa nos ministérios”, justificou a ministra, que entende que “mais do que os serviços que se podem dar a partir de Bragança, é ter pessoas que são de Trás-os-Montes, que conhecem a realidade do interior, a trabalhar na secretaria de Estado da Valorização do Interior” A escolha é também uma forma de dar um sinal “de que no interior temos pessoas de muito valor, que fazem vida no interior, o escolheram para trabalhar e para viver, que têm carreiras brilhantes, internacionais, aliás a escolha da secretária de Estado foi nesse sentido”, acrescentou. Questionada sobre se Castelo Branco vai manter algum serviço, Ana Abrunhosa explicou que o seu ministério não vai ser “dividido pelo país todo” e em relação à possibilidade de deslocalização de outras secretarias de Estado afirmou que “competirá a cada ministério anunciar onde ficam as suas instalações”.

Ministra reconhece IPB como exemplo

Um dos objectivos da visita da ministra, que esteve acompanhada pela secretária de Estado, foi conhecer “um politécnico e centros de investigação que são referências a nível internacional e uma inspiração”. A ministra considera que “este é outro exemplo de que o interior não está condenado”, afirmou destacando a percentagem de estudantes estrangeiros que frequenta o IPB, cerca de um terço dos oito mil alunos. Depois de visitar o Centro de Investigação em Digitalização e Robótica Inteligente (CeDRI) e o Centro de Investigação de Montanha (CIMO) no campus do instituto, avaliados como de excelência pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, destacou o trabalho de investigação feito em parceria com as empresas e deixou mesmo o desafio de se criar no IPB um Laboratório Associado do Interior, uma designação atribuída pela FCT às instituições de investigação científica que visam atingir metas estabelecidas no âmbito da política científica e tecnológica em Portugal.