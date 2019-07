Sector ofensivo do S.C. Mirandela aguarda reforços

Com uma semana decorrida da pré-época, o S.C. Mirandela traça estratégias para enfrentar o Campeonato de Portugal. Mas ainda faltam elementos chave na equipa. Armando Santos, técnico alvinegro, pretende um médio criativo. “Ainda temos algumas lacunas na equipa. Precisámos de um jogador que actue a 10 e de dois extremos, são a nossa prioridade”, frisou o treinador.

Entretanto, chegou ao São Sebastião o médio defensivo Franck Dipita (ex-Lusitânia de Lourosa). O camaronês de 26 anos alinhou, no sábado, no jogo de treino com o Montalegre.

Outro reforço, mas para a baliza, é Rúben Rendeiro. O guardião, de 19 anos, fez formação no Vitória de Guimarães e no Moreirense. Na época passada integrou mesmo os trabalhos da formação principal de Moreira de Cónegos. Rúben Rendeiro junta-se ao lote de guarda-redes formado pelo experiente Pedro Fernandes e o ainda júnior Gonçalo Castro.

No primeiro ensaio da pré-época, os mirandelenses perderam por 1-0 com o Montalegre. O golo foi apontado por Lio. A máquina alvinegra ainda está longe de estar cem por cento, mas Armando Santos tirou notas positivas apesar do resultado. “É verdade que a equipa estava um pouco cansada da semana de treinos. No sábado, de manhã, fizemos um treino físico e, depois, as quase duas horas de viagem para fazer o jogo de treino não ajudaram. Foi cansativo. Mas, a equipa técnica conseguiu tirar boas notas e terminamos o jogo com dois miúdos de 16 anos em campo”, disse o técnico brasileiro.

Armando Santos recorda que o foco é “o campeonato” e que “ninguém quer ser campeão da pré-época”.

O próximo jogo de preparação do S.C. Mirandela é com o Grupo Desportivo de Bragança, ambos vão competir na série A do Campeonato de Portugal, esta quarta-feira, às 17h30, no Estádio Municipal São Sebastião.