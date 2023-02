Selecção Distrital da AFB entra a vencer no Inter-associações de futsal

A selecção distrital de futsal sub-15 da A.F. Bragança entrou com a pé direito no Torneio Inter-associações, que começou hoje no Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira.

Os brigantinos venceram a A.F. Horta por 4-3. A entrada positiva no encontro foi determinante para levar de vencida a equipa adversária. “Foi positivo. Entramos muito bem, logo nos primeiros dez minutos marcámos três golos, depois eles reagiram. Na segunda parte, voltamos a entrar bem, eles equilibraram e ainda podíamos ter feito mais. É uma vitória justa frente a um adversário difícil num jogo equilibrado”, disse Manuel Rodrigues, seleccionador distrital, no final do encontro em entrevista ao AFB TV.

Amanhã, a selecção brigantina defronta a A.F. Vila Real no segundo dia do Torneio Inter-associações de futsal sub-15. O jogo entre as duas formações transmontanas está marcado para as 16h45.

A prova conta com 22 selecções distritais e regionais de futebol de todo o país e termina na próxima terça-feira, dia 21.

