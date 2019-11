Selecção distrital de seniores inicia preparação para a Taça das Regiões

Os brigantinos vão preparar a participação na Taça das Regiões da UEFA. A fase zonal da prova está marcada para Dezembro, de 20 a 22, em Braga.

Para as duas primeiras sessões de treino, o seleccionador distrital, Sílvio Carvalho, convocou 25 jogadores.

O clube que mais atletas cede à selecção é o Rebordelo, cinco no total. Antenor, Clemente, João Quintá, Allisson e Nuno Faiões foram os jogadores seleccionados.

Do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foram chamados Mantorras, Telmo, Wilkins e Pedro Miguel. Do Estudantes Africanos integram a convocatória quatro jogadores: Rui Tavares, Marco Santos, Alex Soares e Alex Alves.

O Argozelo faz-se representar na selecção por Michel Camargos e Valentim. Do G.D. Sendim foram convocados Bruno Faria, Fernando Campos e Henrique Almeida.

A lista de jogadores conta ainda com três jogadores do Carção (Hudson, Diego Oliveira e Leonardo Pereira), três do Vimioso (André Reis, Cardeal e Gancho), e um do F.C. Vinhais (Paulo Afonso).

A selecção brigantina integra o Grupo 1 da fase zonal da Taça das Regiões juntamente com Braga e Viana do Castelo.

O primeiro jogo da AFB está marcado para o dia 21 de Dezembro com a formação bracarense e no dia seguinte defronta a equipa de Viana.