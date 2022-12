Selecção distrital feminina termina participação na Copa Gallaecia

As brigantinas integraram o grupo 2, juntamente com as selecções distritais do Porto, Viana do Castelo e Galiza Sul, na prova realizada em Braga, no âmbito das comemorações da Associação de Futebol local.

Em termos de resultados a participação da selecção distrital sub-14 não foi positiva, com três derrotas nos três jogos da fase de grupos. As brigantinas estrearam-se na sexta-feira com uma derrota por 0-4 com a Galiza Sul. NO dia seguinte, o encontro com Viana do Castelo foi decidido nos penáltis, depois do 2-2 no tempo regulamentar. As minhotas foram mais certeiras na marca dos 11 metros ao vencerem por 3-4.

A A.F. Bragança fechou a fase de grupos com uma derrota por 5-0 com a A.F. Porto, selecção que venceu o torneio.

No domingo, as sub-14 defrontaram a A.F. Vila Real, confronto entre selecções transmontanas, no jogo de atribuição do 7º e 8º lugar. As vilarealenses levaram a melhor já que venceram por 2-0.

"Entrámos bem no jogo, tivemos as melhores oportunidades da primeira parte. Na segunda parte acho que perdemos um pouco da nossa identidade, as próprias miúdas notaram isso, estão revoltadas com elas mesmas, e querem mostrar mais no futuro. É verdade que perdemos nos últimos minutos, isto é futebol, estamos já de cabeça levantada, a querer já preparar a fase final em Janeiro", referiu o seleccionador distrital, Daniel Branquinho, em entrevista ao site da AF. Bragança.

A participação na Copa Gallaecia serviu de preparação para a fase zonal do Torneio Inter-Associações de futebol feminino sub-14 no próximo mês de Janeiro.

Foto AF Bragança