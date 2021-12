Selecção Distrital sub-17 arrecada 3º lugar no VII Torneio Cidade do Porto de futsal

Os brigantinos terminaram no terceiro lugar. Nas meias-finais, a formação treinada por António Fernandes perdeu, 10-0, com a selecção anfitriã e na partida de atribuição do terceiro e quarto lugar derrotou Viana do Castelo por 7-2.

A prova serviu para preparar o Torneio Inter-associações, marcado para a próxima semana, de 27 a 30, em Castelo Branco.

António Fernandes, seleccionador distrital, confessa que não é fácil gerir o trabalho da selecção devido ao número reduzido de equipas e atletas do escalão de juvenis. “Temos apenas três equipas a competir e temos que captar atletas nos iniciados. A questão da pandemia impossibilitou os atletas de participar nos torneios, pois houve uma paragem longa das competições”, referiu em entrevista à Rádio Brigantia.

Mas é a evolução dos jovens atletas e o trabalho em contexto de selecção o mais importante para o técnico, depois de a pandemia ter paralisado as competições. “Nós nunca estamos preocupados nem focados nos resultados, mas sim proporcionar a estes atletas estes momentos de competição. Estes são momentos de aprendizagem e de observação, pois os seleccionadores nacionais estão presentes nestes torneios para observar os jogadores”.

Depois do VII Torneio Cidade do Porto, os brigantinos participam no Torneio Inter-Associações de futsal sub-17 masculino, de 27 a 30 de Dezembro, em Castelo Branco.

Foto de A.F. Bragança