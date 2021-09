Selecção Nacional de Futebol de Praia realiza estágio na Albufeira do Azibo

Depois da conquista do Campeonato da Europa de Futebol de Praia, o terceiro consecutivo, no passado domingo, na Figueira da Foz, a Selecção Nacional de Futebol de Praia vai realizar um estágio de observação entre os dias 19 e 22 de Setembro, no Campo de Jogos da Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

Para os três dias de trabalho, Mário Narciso, seleccionador nacional, convocou 15 jogadores, sendo que cinco vão estrear-se em convocatórias da Selecção Nacional: Diogo Dias e Diogo Mota (ambos Sporting CP), Hugo Ferreira (SC Braga), Alexandre Batista (ACD Sótão) e Filipe Codinha (GD Nazarenos).

A equipa das quinas concentra-se no próximo domingo, dia 19, e vai realizar cinco sessões de treino no areal do Azibo.