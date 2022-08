Sérgio Venâncio garante apuramento para o Mundial de Tiro ao Prato

Sérgio Venâncio garantiu, no domingo, a presença no Campeonato do Mundo de Tiro ao Prato, depois do terceiro lugar conseguido no Campeonato Nacional em Trap 5.

O atirador natural de Mogadouro conseguiu o segundo lugar na sexta e última contagem, realizada no Pinhal, no Algarve, e o terceiro nas contas finais da competição.

Sérgio Venâncio, que representa o Clube de Caça e Pesca de Mogadouro, tinha que partir no mínimo 148 pratos, resultado do vencedor, mas ficou-se pelos 143 em 150. “Não correu como esperava, mas fico contente pelo resultado conseguido pois consegui mais uma chamada a selecção nacional para representar Portugal no mundial, em Mira”, disse o mogadourense.

O atirador está optimista para a prova mundial. “Quanto às expectativas, quero dar o máximo prova a prova e tentar disputar a final”, afirmou.

O Campeonato do Mundo de Tiro ao Prato realiza-se este ano no nosso país, em Mira, de 9 a 11 de Setembro.

Este mês, no dia 14, Sérgio Venâncio conquistou pela primeira vez a Taça de Portugal de Tiro ao Prato.