Sete lojas assaltadas em Macedo de Cavaleiros na mesma noite

Quem deu o alarme foi Daniela Caseira, proprietária de uma loja de estética, também furtada durante a noite. Quando chegou ao estabelecimento, por volta das 7h20 e pôs a chave na porta, reparou que abriu sozinha. “Liguei a luz com o cotovelo e vejo a minha loja toda mexida e arrombada. Não toquei em nada, saí para a rua e comecei a tocar nas outras portas. Foi aí que me apercebi que realmente tinham sido sete lojas assaltadas. Liguei para a GNR que veio logo”, contou à Rádio Onda Livre. Foi-lhe roubada a máquina do café e uma caixa de café. A lesada acrescentou ainda que foi encontrada “uma garrafa de vinho, uma caixa talvez de bolos e um guardanapo no chão”. Outra das lesadas foi Susana Batista, proprietária de uma sapataria. Para além de dinheiro, que estava na caixa registadora, os assaltantes levaram ainda sapatos. “Não sei o preço de custo mas se for segundo o valor de venda o prejuízo ronda os 1500 euros”, afirmou também em declarações à Rádio Onda Livre. Nem o escritório de contabilidade de Rui Dias ficou ileso, embora tenham sido provocados apenas danos na porta. “Ligou-me uma colega a dizer que tínhamos sido assaltados. Foram várias lojas. Um guarda acompanhou-me mas não tocámos em nada, por isso ainda não posso afirmar se me roubaram alguma coisa. Tive medo por causa do computador, mas até agora o único prejuízo aparente é a porta”, contou. Segundo avançou a Onda Livre, no local esteve o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Bragança, que apurou que os furtos não resultaram em prejuízos elevados.