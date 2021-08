Socialista Nuno Diz quer “dar vida” à União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo

Nuno Diz é candidato à União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, em Bragança, pelo PS. O socialista apresentou, este sábado, a sua candidatura que tem como principais directrizes o ambiente, o património e a cultura. “Temos um património religioso, gastronómico, arquitectónico que é do melhor que pode haver. Queremos apostar na divulgação e promoção das nossas gentes, da nossa cultura. Temos muitas tradições na cidade que, neste momento, estão um bocado perdidas. Vivemos das festas da cidade e da feira das cantarinhas, quando podia haver muito mais”, frisou. Prestar apoio social é também uma prioridade para o candidato, que entende que as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança têm feito um bom trabalho, mas a União das Freguesias pode também ajudar nesse sentido. Nuno Diz salientou ainda que quer “dar vida” à cidade, já que considera que alguns espaços estão mortos, como o Jardim António José de Almeida e o antigo mercado municipal. A sua candidatura defende ainda o acesso gratuito às creches, a diminuição do valor das taxas, o regresso dos serviços públicos, a limpeza do rio Sabor e um orçamento próprio para a aldeia de Meixedo. Por outro lado, quer que a união de freguesias seja responsável por mais competências, como “a gestão de resíduos, a manutenção dos espaços públicos, de passeios e arruamentos e a dinamização cultural e gastronómica”. “Acho que isso traria uma maior proximidade para com as pessoas e faria com que ficassem mais bem servidas”, concluiu.