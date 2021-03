Sorteio das próximas fases do Campeonato de Portugal

Quando faltam duas jornadas para terminar a fase regular do Campeonato de Portugal, e numa altura em que a competição fez uma pausa de dois fins-de-semana, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realiza amanhã o sorteio das próximas fases da prova: Fase de Acesso à Liga Portugal 2 Sabseg e Fase de Acesso à Liga 3.

No que diz respeito à Fade de Acesso Acesso à Liga Portugal 2 Sabseg, os oito clubes apurados (primeiros classificados de cada uma das oito séries) “serão organizados em duas séries de quatro clubes, distribuídos geograficamente. A série Norte ficará com os vencedores dos grupos A, B, C e D do Campeonato de Portugal, enquanto a série Sul ficará com os vencedores das séries E, F, G e H”, lê-se na publicação da FPF.

Já as 32 equipas apuradas para a Fase de Acesso à Liga 3 (2º, 3º, 4º e 5º classificados de cada uma das oito séries) vão ser distribuídos em oito grupos de quatro equipas, com os segundos e terceiros classificados de cada série a ficarem com os quartos e quintos classificados de outra.

As equipas vão ficar distribuídas da seguinte forma:

Série 1:

2º classificado Série A

3º classificado Série A

4º classificado Série B

5º classificado Série B

Série 2:

2º classificado Série B

3º classificado Série B

4º classificado Série A

5º classificado Série A

Série 3:

2º classificado Série C

3º classificado Série C

4º classificado Série D

5º classificado Série D

Série 4:

2º classificado Série D

3º classificado Série D

4º classificado Série C

5º classificado Série C

Série 5:

2º classificado Série E

3º classificado Série E

4º classificado Série F

5º classificado Série F

Série 6:

2º classificado Série F

3º classificado Série F

4º classificado Série E

5º classificado Série E

Série 7:

2º classificado Série G

3º classificado Série G

4º classificado Série H

5º classificado Série H

Série 8:

2º classificado Série H

3º classificado Série H

4º classificado Série G

5º classificado Série G

No que diz respeito às equipas transmontanas a competir no Campeonato de Portugal, S.C. Mirandela e Montalegre já garantiram um lugar na fase de acesso à 3ª Liga.

O sorteio está marcado para amanhã, às 15h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.