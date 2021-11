Sp. Moncorvo isola-se na liderança do Campeonato Distrital de Futsal

O triunfo do Sp. Moncorvo e o empate do C.A. Mogadouro alteraram as contas do topo da tabela.

A formação de Torre de Moncorvo, orientada por Jorge Paiva, venceu, esta sexta-feira, o Grupo Desportivo Torre Dona Chama por 0-4 e já lidera isolada o campeonato, com 15 pontos. Grilo esteve em grande plano ao fazer hat-trick. Bruno Bata também marcou para o Sp. Moncorvo.

Já o C.A. Mogadouro cedeu pontos em Miranda do Douro. Os comandados de Artur Pereira empataram, 4-4, com o G.D. Mirandês, depois de terem estado a vencer por 0-4.

O Mogadouro é agora segundo com 13 pontos.

O pódio do campeonato fica completo com a ADCR Ala, na terceira posição, depois do triunfo caseiro, 3-2, frente ao Futsal Mirandela.

A Escola Arnaldo Pereira também venceu, 6-5, o Alfandeguense. Daniel Luís foi o homem do jogo ao assinar um “poker”. Abel Alves e Hugo Aires apontaram os restantes golos dos brigantinos.

Quanto aos golos da formação de Alfândega da Fé foram marcados por Carvalho, que fez hat-trick, e Hugo que bisou.

O Vimioso também foi feliz na jornada 6 ao vencer o CASC Freixo por 4-6.

Classificação

1-Sp. Moncorvo 15 pontos

2-Mogadouro 13

3-ACRD Ala 10

4-Vimioso 9

5-GD Torre Dona Chama 8

6-Alfandeguense 7

7-CSP Vila For 6

8-Escola Arnaldo Pereira 4

9-Futsal Mirandela 3

10-GD Mirandês 2

11-CASC Freixo 0