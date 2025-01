Técnica do Parque Natural de Montesinho abandonou funções porque Governo tardou na renovação de programa para contratação de quadros

No âmbito da instituição de planos de cogestão de áreas protegidas, o Parque Natural de Montesinho e o Parque Natural do Douro Internacional contrataram, em 2021, uma técnica, com financiamento do Fundo Ambiental, projeto que terminaria no fim de 2024. As comissões de cogestão estiveram, até há bem pouco tempo, à espera de uma resposta do Governo sobre a continuidade do projeto e consequente financiamento, sendo que o Estado não se pronunciou a tempo de o programa acabar e, por isso, no caso do Parque Natural de Montesinho, a técnica cessou funções, deixando para trás os projetos nos quais trabalhava, no âmbito do modelo de cogestão. Já no que toca ao Parque Natural do Douro Internacional, a técnica não abandonou as funções que exercia porque a Associação de Municípios do Douro Superior se comprometeu a pagar-lhe, até que a situação fosse regularizada, uma vez que a comissão de cogestão da área protegida já recebeu, no mês passado, a garantia de que o financiamento iria continuar, ao passo que a comissão do Parque Natural de Montesinho recebeu apenas agora.