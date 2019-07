Tiago Rafael termina prova em Baltar na quinta posição

O piloto, natural de Bragança, concluiu a quarta prova do Campeonato Nacional de Super Moto em Mini-Velocidade, realizada no domingo, em Baltar, na quinta posição.

O jovem piloto arrancou do quarto lugar da grelha de partida e ainda teve alguns contratempos. Uma avaria na moto na volta de aquecimento da segunda corrida obrigou Tiago Rafael a ir às boxes, regressando à prova com menos duas voltas em relação aos adversários. “Na segunda corrida, ainda na volta de aquecimento, a moto foi-se abaixo três vezes e os comissários de pista tiveram mesmo que me tirar da pista. Nas boxes tentámos resolver o problema e regressámos à corrida com duas voltas de atraso”, explicou o piloto.

Ainda assim, o brigantino recuperou algumas posições e terminou no quinto lugar. No final da corrida, Tiago Rafael deixou palavras de ânimo ao espanhol Fran #22, que sofreu uma queda na prova. “Vuelve pronto te esperamos en la parrilla”.

A duas provas do final do campeonato Tiago Rafael continua na terceira posição. A próxima corrida é em Coimbra no dia 1 de Setembro.