Tomás Igreja quer mostrar-se na baliza dos sub-23 do Portimonense

Tomás Igreja reforçou a baliza dos sub-13 do Portimonense, último classificado da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

O guarda-redes, de 19 anos, natural de Miranda do Douro, terminou a ligação de quatro temporadas ao Grupo Desportivo de Chaves para ingressar na formação do sul do país. “Fui muito bem recebido em Portimão. Quanto ao Grupo Desportivo de Chaves só tenho que agradecer. O Chaves foi o clube que me permitiu ser convocado para as selecções jovens nacionais e onde tive o meu primeiro contrato profissional. Mas, surgiu eta proposta, decidi aceitar porque me pode levar a outros patamares”, referiu o guardião.

Esta época, Tomás Igreja integrou o plantel principal dos flavienses mas acabou por ser emprestado ao Pedras Salgadas, emblema da série A do Campeonato de Portugal, onde realizou quatro partidas. O guarda-redes quer jogar com regularidade e sente que no Portimonense pode crescer mais. “Posso aprender mais e te mais minutos. A Liga Revelação ajuda a projectar os jovens jogadores, tem muita visibilidade e jogámos com as melhores equipas”.

Tomás promete dar o máximo e trabalhar para “ganhar espaço na equipa”, pois a qualquer altura pode ser chamado ao plantel principal, que actua na 1ª Liga.

O jovem guarda-redes assinou um contrato de dois anos com o emblema de Portimão.

O guardião internacional pelas seleções jovens nacionais, natural de Miranda do Douro, fez formação no Mirandês, Bragança e G.D. Chaves e muda-se agora para o Portimonense.