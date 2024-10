Torre de Moncorvo acolhe novamente a maior prova de pesca ao achigã embarcada realizada na Europa

Os Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo, acolhem novamente a prova de pesca embarcada ao achigã “The Last by Sabor Lakes”. Os treinos da maior prova da Europa da modalidade realizam-se hoje e amanhã. A competição começa na sexta-feira e termina no domingo.

Francisco Morais, do Clube de Caça e Pesca de Torre de Moncorvo, destacou o impacto que a prova tem na região. “Não se fala só em Moncorvo, fala-se também em Alfândega da Fé, em Mogadouro e em Macedo de Cavaleiros, que são os quatro municípios da Associação de Municípios do Baixo Sabor e tudo ganha. Claro que Moncorvo sobressai mais, porque é o ponto de partida da prova, mas os outros municípios três também estão falados. Só da parte das equipas vão estar 156 pessoas, cada barco leva duas pessoas. Com organização e patrocinadores são cerca de 200 pessoas directamente relacionadas com a prova e um dos maiores desafios tem sido conseguir alojamento”, frisou.

Nesta edição vão participar 78 embarcações, sendo pelo segundo ano consecutivo a maior prova de pesca ao achigã embarcada realizada na Europa. “Torre de Moncorvo, neste momento, a nível nacional é o local predilecto para a prática de pesca desportiva. O “The Last by Sabor Lakes” é a maior prova da Europa há dois anos consecutivos e as expectativas são muito grandes. Nós tínhamos um limite de 70 barcos e perdemos um bocado o fio à meada e temos para esta edição 78 embarcações, provenientes de Portugal, Espanha, França e uma embarcação da Polónia”, salientou.

Torre de Moncorvo tem acolhido várias provas de pesca desportiva, tendo vindo a afirmar-se como um local de referência nível nacional e internacional para a prática da pesca desportiva.