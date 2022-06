Transmontanos no Campeonatos Nacionais de Estrada

Mogadouro foi, no fim-de-semana, palco de consagração dos campeões nacionais de estrada.

Atenções viradas para João Almeida, o ciclista da UAE Team Emirates conquistou o título nacional de fundo em elite. Mas, outros três ciclistas despertaram a curiosidade de quem assistiu à prova, sobretudo dos brigantinos.

Ricardo Vilela, natural de Bragança, veste a camisola da W52/F.C. Porto e competiu nas provas do contrarrelógio e de fundo.

Na sexta-feira, Vilela foi 10º classificado no nacional de contrarrelógio e foi o segundo melhor ciclista dos azuis e brancos.

Já no domingo, o brigantino terminou a prova de fundo no 21º lugar, com o mesmo tempo do quinto classificado, João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados).

“Tentámos revalidar o título, mas não foi possível. Os adversários estavam fortes, foi uma boa corrida e ganhou o ciclista mais forte. Nós fizemos o nosso trabalho mas não conseguimos fazer melhor, fica para o próximo ano”, disse o ciclista.

Já no sábado, Mogadouro consagrou o campeão nacional de fundo em sub-23 com a vitória a pertencer a Afonso Eulálio (Glassdrive-Q8-Anicolor).

Neste escalão competiram dois atletas do distrito de Bragança, Gonçalo Beato da União Ciclista da Maia, natural de Vinhais, e Sandro Teixeira da LA Alumínios, natural de Mogadouro. Beato terminou no 28º lugar e Teixeira não concluiu a prova.

A prova não correu bem ao mogadourense devido a uma quebra física. “Anulei algumas fugas, como me tinham pedido. Depois, numa passagem por Mogadouro tive um percalço, quase caí, perdi algum tempo e quando reentrei no pelotão estava sem ritmo”, explicou Teixeira.

Os Campeonatos Nacionais de Estrada começaram na sexta-feira e terminaram no domingo em Mogadouro.