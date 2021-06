Tricolores na mira do Benfica

Ainda são muito pequenos mas já estão a despertar a curiosidade dos grandes do futebol nacional.

São 15 os jogadores do Futebol Clube Mãe d´Água, dos escalões de traquinas e benjamins, que, no domingo, passaram pelo Complexo Desportivo D. Maria de Lurdes Amaral, em Vila Real, para treinos de observação do S.L. Benfica.

Martim Pereira, Gustavo Barros, João Ferrero, Tomás Alves, Afonso Lamas, Tiago Batista, Gonçalo Liberato, Tomás Santos, Martim Peixoto, Tomás Serqueira, Luís Padrão, João Branco, Guilherme Fernandes, Afonso Rodrigues e Rodrigo Brás são os jogadores referenciados pelo clube encarnado.

Segundo os “Tricolores” há ainda “vários atletas que são observados e avaliados periodicamente” por clubes como “Sporting CP, F.C. Porto e SC Braga”. “Esta convocatória reflecte o reforço contínuo do investimento por parte do clube na sua formação, quer ao nível de estruturas, quer ao nível da melhoria dos equipamentos e qualificação dos recursos humano”, lê-se no comunicado do F.C. Mãe d´Água.

Fundado em 1982, o clube brigantino conta, actualmente, com 112 jovens jogadores.

Foto de F.C. Mãe d´Água