Unidade hoteleira de quatro estrelas criada em Freixo de Espada à Cinta

“Hotel Freixo Douro Superior” é a nova unidade hoteleira instalada em Freixo de Espada à Cinta. Um investimento de 1,2 milhões de euros que contou com o apoio do Turismo de Portugal e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Aberto desde 21 de Julho, já empregou 15 pessoas e prevê que crie ainda 20 postos de trabalho indirectos. Segundo o director, Rui Nunes, o objectivo é oferecer emprego a pessoas da vila. O edifício já existia há 15 anos, mas foi agora requalificado, permitindo a criação de 63 unidades de alojamento, spa, piscina interior e exterior, restaurante e bar. “Já temos tido algumas reservas. Este fim-de-semana já temos uma ocupação a rondar os 30%, para dez dias de actividade e com pouca publicidade é muito bom”, referiu o director da unidade hoteleira. A vacinação contra a covid-19 está a avançar no país mas ainda há restrições, nomeadamente a apresentação obrigatória de certificado digital ou teste negativo. Ainda assim, Rui Nunes disse estar “bastante optimista”, visto que a pandemia está a ficar “controlada” e, por isso, decidiram avançar “sem medo”. “Foi uma certeza [a criação deste hotel]. Vamos também beneficiar com o crescimento do turismo interno”, referiu, salientando que o facto de estar próximo de Espanha também é um ponto positivo.