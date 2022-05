Urgel Carvalho de saída do Grupo Desportivo de Moncorvo

Urgel Carvalho não vai continuar no comando técnico do Grupo Desportivo de Moncorvo na próxima época.

A informação foi confirmada ao Nordeste pelo presidente, Alfredo Pinto. “O mister Urgel terminou as funções de treinador do G.D. Moncorvo. Quem será o seu sucessor? Para já não podemos adiantar nada”, disse.

No entanto, o Nordeste sabe que Nuno Lima, ex-adjunto do S.C. Mirandela, é uma forte possibilidade para orientar a equipa do sul do distrito, mas Alfredo Pinto não confirmou a informação.

O Grupo Desportivo de Moncorvo regressou esta temporada ao futebol sénior, depois do hiato de três épocas.

A formação moncorvense terminou a Divisão de Honra 2021/2022 na nona posição com 19 pontos.