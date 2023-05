Vila Flor SC entra a vencer no Campeonato Nacional de Futebol de Praia

O futebol regressou aos areais de norte a sul do país. O Campeonato Nacional de Futebol de Praia 2023 arrancou este sábado e de forma positiva para o Vila Flor SC.

Os transmontanos estão colocados na série norte e venceram o Sótão B por 2-5, um jogo realizado no Campo das Lagoas, em Leiria, com golos de Zé Henrique, Tito, Neto, Fabrício e Toni.

Apesar do resultado positivo, Marco Silva, técnico do Vila Flor SC, confessa que não foi um jogo fácil. “Foi um jogo difícil, principalmente na primeira parte. Conseguiram colocar um ritmo alto de jogo, fizeram um golo, nós empatámos, eles marcaram o 2-1 e nós conseguimos empatar. A parir do 2-2 conseguimos controlar o resto do jogo e aumentar a vantagem”.

O triunfo conseguido na jornada inaugural é motivador para o grupo e permite encarar o próximo jogo, que será com a CB Viseu, ainda com mais confiança. “É uma equipa que manteve alguns jogadores do ano passado. São muito combativos e aguerridos, mas nós temos de fazer o nosso e tentar levar os três pontos para Vila Flor”, afirmou o treinador.

A próxima jornada realiza-se no Campo Desportos de Praia do Fontelo, em Viseu, no dia 27 de Maio, e o Vila Flor SC defronta o CB Viseu.

Nos restantes encontros da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol de Praia a AD Nazaré venceu a AD Buarcos por 5-2, a CB Viseu derrotou o Âncora Praia FC por 6-4 e a ADCR Caxinas venceu o GD Ilha por 2-6.