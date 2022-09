Vila Flor SC explica falta de comparência ao jogo com o Mirandela em comunicado

Em comunicado, divulgado nas redes sociais, são explicados os motivos que levaram o clube a não comparecer ao encontro. “Sendo uma direcção nova e querendo mudar alguns maus hábitos instalados nas épocas anteriores, a verdade é que falhámos redondamente no nosso primeiro teste. O nosso principal objectivo era e é pagar as dívidas que o clube consentiu nos últimos anos e conseguir competir, sem conceder novas dívidas que ponham em risco a situação financeira do clube”, lê-se na publicação.

Para o pontapé de saída da Divisão de Honra Pavimir, o Vila Flor SC, segundo apurámos, só conseguiu inscrever 10 jogadores e dois desses estavam lesionados, não podendo dar o contributo à equipa.

Devido aos parcos recursos financeiros a formação do plantel não é fácil. “Para esta temporada pensávamos em formar uma equipa composta por cerca 10/12 jogadores provenientes da nossa vila e os restantes de concelhos vizinhos, mas devido ao nosso orçamento baixo e ao facto de querermos amortizar na dívida passada, tem sido muito difícil construir um plantel. A actual direcção tomou posse já numa fase tardia da preparação da competição, onde a maior parte dos clubes já tinham os planteis formados, onde cerca de metade dos jogadores da nossa vila já tinham acertado com outros emblemas, e os que continuavam disponíveis ou pediram verbas incomportáveis para a realidade actual que o clube atravessa ou simplesmente não demonstraram interesse em jogar numa das alturas mais difíceis do clube mais representativo do concelho de Vila Flor”.

Ainda assim, segundo o mesmo comunicado, o clube conseguiu contratar 15 jogadores mas só 10 é que foram inscritos. “Só conseguimos inscrever 10 atletas. Os restantes cinco não os conseguimos inscrever por culpa exclusivamente nossa. Quando nos deparámos com o facto de só termos 10 jogadores inscritos dos quais dois eram guarda-redes e três estavam lesionados, tentamos adiar o jogo. Falámos com o SC Mirandela, tendo sido recusado por ser muito em cima da hora e onde toda uma logística já tinha sido feita, ao qual o Vila Flor SC entende perfeitamente”.

Segundo os responsáveis do Vila Flor SC, a direcção quis “proteger os atletas” e preservar “a verdade desportiva”, pois só com oito atletas “seria desprestigiante para o clube, para os atletas, para a equipa técnica, para o adversário e para a própria competição”.

O comunicado termina com um pedido de desculpas “aos sócios e simpatizantes, bem como ao SC Mirandela, à AFB e aos árbitros nomeados para o jogo.”

O Vila Flor SC promete “reorganizar-se” para realizar “uma época com prestígio”.