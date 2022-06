Vila For SC termina Euro Winners Challenge com uma vitória e duas derrotas

O Vila Flor SC participou terminou este domingo a participação na Euro Winners Challenge de futebol de praia, na Figueira da Foz.

A formação transmontana, que integrou o grupo D, despediu-se com uma derrota por 3-11 com a Associação Desportiva Buarcos, um jogo onde os vilaflorenses apresentaram sinais de cansaço fruto dos três dias de competição.

Na sexta-feira, primeiro dia da fase preliminar da Euro Winners Cup, o Vila Flor SC sofreu uma derrota por 1-3 com o Real Munster. A formação alemã terminou a prova invicta, três jogos e outras tantas vitórias, e segue para a Euro Winners Cup. William apontou o único tento da equipa azul e branca.

Já ontem, o Vila Flor SC venceu o NewTeam Legend, da Bélgica, por 4-5 com reviravolta no marcador. É que os transmontanos estiveram a perder por 4-0 e conseguiram inverter o resultado com golos de Caio, Ali, que bisou, David e William.

Um triunfo e um jogo especial para todos os jogadores. “O jogo de sábado foi o ponto alto do torneio para nós. O normal seria perdermos os três jogos, pois uma das equipas é de top mundial e outra nacional”, disse Saul Carvalho, coordenador da secção de futebol de praia do Vila Flor SC.

Duas derrotas e uma vitória é o saldo da participação na Euro Winners Challenge. Apesar de a equipa ter ficado pela fase de grupos, é uma participação positiva na opinião do dirigente e também jogador. “Há sinais claros de progresso. Até porque no ano passado com a equipa que este ano perdemos 1-3 perdemos 8-2. Em 2021 não pontuamos e este ano fizemos os três primeiros pontos na competição”.

O Vila Flor termina a prova no terceiro lugar, com 3 pontos. Agora, as atenções viram-se para a primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia.

Os vilaflorenses querem garantir a presença na segunda fase, na Nazaré, que assegura desde logo a participação na futura primeira divisão de futebol de praia que vai surgir em 2023 e que antecede a Divisão de Elite.

A primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia está agendada para o próximo mês de Julho, na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

Foto de Nazaré Beach Events