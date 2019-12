Vimioso, CASC Freixo, CSP Vila Flor e Vale Madeiro avançam para a final four da Taça Distrital de Futsal

Depois do triunfo por 5-2 no primeiro jogo dos quartos-de-final, o CASC Freixo voltou a vencer o Vilariça, agora por um expressivo 1-11. A figura do jogo acabou por ser David Carrasco ao fazer hat-trick.

No dérbi concelhio da segunda mão, o Vale Madeiro venceu o Futsal Mirandela pela margem mínima, 1-0, com um golo de Ricardo Trigo aos 16 minutos.

Em Alfândega da Fé jogava-se o jogo do tira teimas, depois do empate a três bolas, o Vimioso conseguiu um triunfo por 2-3 e a presença na final four. Bruno Costa e Bruno Silva, que bisou, marcaram para o Vimioso. Os tentos da formação do Alfandeguense foram apontados por Samuel Carvalho e Paulo Vaz.

Quanto ao CSP Vila Flor repetiu o resultado, pelos mesmos números, do primeiro encontro, vitória por 2-3 frente ao GD Torre Dona Chama.

Filipe Alves bisou para a equipa do concelho de Mirandela, mas não chegaram para continuar na competição. Os golos do CSP Vila Flor tiveram a assinatura de João Carvalho (1’, 34’) e Dylan (40’).

A final four da Taça Distrital de Futsal joga-se entre os dias 29 de Fevereiro e 2 de Março de 2020.