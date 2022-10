Vimioso perde com ADC São Mateus e despede-se da Taça de Portugal de Futsal

Antevia-se muito complicada a tarefa do Vimioso na primeira eliminatória da Taça de Portugal frente à ADC São Mateus, emblema do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, e o resultado, 11-2, expressa as diferenças competitivas entre as duas equipas.

Apesar da derrota pesada, os transmontanos ainda complicaram a tarefa à equipa adversária, sobretudo a primeira metade. Paulo Andrade fez o 1-0 aos 12’ minutos e o Vimioso respondeu com um golo de Rafael Esteves aos 15’. No entanto, ainda antes do intervalo, a ADC São Mateus voltou a colocar-se em vantagem no marcador por intermédio de Jorge Silva aos 17’.

Nos últimos 20 minutos, a disponibilidade física e o maior número de opções no plantel fez a diferença no encontro para a turma da casa. Bruno Lima (20’), Álvaro Vasconcelos (25’), Pedro Ferreira (27’, 29’), Diogo Sousa (32’), Jorge Silva (36’, 39’), Rodrigo Cunha (37’) e Vítor Sá (39’) marcaram os restantes golos dos locais.

Miguel Diz apontou o segundo golo do Vimioso aos 38 minutos.

Na formação da ADC São Mateus foi expulso Diogo Sousa, viu vermelho directo aos 32’.