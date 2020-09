Vimioso recebe SC Mirandela e Bragança joga em casa com o Limianos na 1ª eliminatória da Taça de Portugal

As quatro equipas transmontanas ficaram isentas da primeira ronda da prova rainha do futebol português.

Quanto aos restantes emblemas de Trás-os-Montes vão a jogo no dia 27 de Setembro.

Na primeira eliminatória há dérbi distrital, o Vimioso recebe o S.C. Mirandela. Quanto ao G.D. Bragança joga em casa com os Limianos.

Em relação às restantes equipas transmontanas o Montalegre joga fora com o Maria da Fonte, o SC Vila Real recebe a equipa vizinha do Mondinense e o Santa Marta de Penaguião defronta o Cinfães.

Em prova vão estar 131 equipas, sendo 88 do Campeonato de Portugal e as restantes 43 dos distritais.

Os emblemas da 2ª Liga só entram na segunda ronda e os da Liga NOS na terceira eliminatória.