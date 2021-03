Vimioso sai derrotado da Póvoa de Lanhoso

A equipa da Póvoa de Lanhoso adiantou-se no marcador aos 38 minutos com um golo de Xavier.

Na segunda metade, aos 51’, Gustavo aumentou a vantagem dos minhotos e o Vimioso reduziu para 2-1 aos 86’ através de Hugo Romana. Já no último minuto do tempo regulamentar Telmo Fernandes fixou o resultado em 3-1.

Com este triunfo e a duas jornadas do final desta fase do campeonato o Maria da Fonte assegurou a presença no play-off de acesso à 3ª Liga. A formação minhota é quinta classificada com 32 pontos. Quanto ao Vimioso já tinha confirmado a descida ao distrital.

Foto de Águia F.C. Vimioso