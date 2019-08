Vítor Reis assume o comando técnico do G.D. Sendim

O técnico está de regresso ao futebol distrital e conta com uma vasta experiência na competição depois de já ter orientado o F.C. Morais, Vimioso e Estudantes Africanos.

No comando técnico dos estudantes, na temporada 2012/2013, Vítor Reis alcançou o terceiro lugar e lutou até à última jornada pelo título distrital no ano de estreia da equipa no campeonato. Vítor Reis regressou à formação africana na temporada 2014/2015.

O próximo desafio do técnico e o GD Sendim, que na temporada passada não conseguiu melhor que o 11º lugar.

Foto de GD Sendim