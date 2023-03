Vitória em Góis motiva Luís Fernandes

Duas provas e uma vitória é para já o balanço da participação de Luís Fernandes no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno em quads.

O piloto natural de Vinhais venceu, no dia 19 de Março, a segunda etapa do nacional, o 30º Raide TT Góis.

Este ano, Luís Fernandes tem nova equipa, mudou-se para a estreante Bitracing Team. Um projecto que dá “boas condições” para o piloto fazer uma boa época. “Este é um projecto a pensar no futuro. A equipa dá-me imenso apoio a todos os níveis e quero agradecer com resultados”, disse.

O vinhaense mostra-se ambicioso para a nova temporada e quer somar títulos. “Os objectivos para este ano são os mesmos dos anos anteriores. Estamos a planear as competições com mais organização. Quero manter este ímpeto vitorioso para chegar ao final da época com títulos”.

Mas, Luís Fernandes enfrenta forte concorrência e a regularidade nas provas é determinante para vencer o campeonato. “No Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno a concorrência é sempre forte e, por norma, não é quem anda mais que tem melhores resultados. Em 2022, por exemplo, ganhei muitas corridas e não venci o campeonato”.

Com as provas concentradas no centro e sul do país, o piloto, que é o único do distrito de Bragança a competir no nacional, lamenta que no norte não haja qualquer prova. “Tenho pena que no Norte não haja qualquer corrida. Já tentei mexer um pouco as coisas para levar uma prova para o nosso distrito, mas não fui atendido. Eu faço os possíveis para representar bem o distrito, pois sou o único piloto em competição da nossa região”.

Além do nacional, Luís Fernandes também participa este ano troféus Yamaha e X-Trophy. Em 2021, o piloto foi vice-campeão nacional em quads.

A competição tem este ano sete provas, começou em Beja, nos dias 25 e 26 de Fevereiro e termina em Outubro com a mítica Baja Portalegre. A terceira etapa está marcada para Abril, de 21 a 23, em Ferraria.

Foto de Stark Edition