W52/F.C. Porto Reconco de Ricardo Vilela vence “GP O Jogo”

A formação azul e branca continua a dominar o ciclismo nacional. Desta vez a W52/F.C. Porto Reconco venceu o 9º “GP O Jogo” com quatro ciclistas no top 10 da classificação.

Ricardo Vilela, ciclista natural de Bragança, ficou no sétimo lugar a 1m16s do vencedor, o colega de equipa José Neves.

“Podíamos ter ganho com qualquer dos quatro que ficámos entre os dez primeiros. Tínhamos e temos a equipa mais forte e isso faz toda a diferença na estrada”, referiu o ciclista brigantino.

A W52/F.C. Porto Reconco venceu duas das três etapas da prova, realizada no sábado e domingo. Além do triunfo colectivo a equipa portista venceu a geral de Montanha com José Neves.

O 9º “GP O Jogo” começou em Castro Daire, no sábado, e terminou em Vieira do Minho, no domingo.

No calendário de competição segue-se o 12º Memorial Bruno Neves, no dia 29 de Maio, em Oliveira de Azeméis, e no dia seguinte (30) a última prova da Taça de Portugal Jogos Santa Casa, em Albergaria-a-Velha. Na anterior etapa, na Clássica Aldeias do Xisto, Ricardo Vilela foi primeiro na classificação de montanha, ficou no quarto lugar da geral e venceu por equipas.

Foto de Ciclismo TV