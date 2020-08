Zé João renova e vai para a quarta época no Macedense

O jogador, natural de Montalegre, tem-se revelado um dos esteios da equipa e tem o objectivo para a nova época bem definido. “As expectativas são claras, manter o clube na segunda divisão de futsal, reconhecendo que será uma época de grau de dificuldade elevado e com bastantes condicionantes”, afirmou.

A temporada 2020/2021 traz mudanças, havendo mais equipas, 88 no total. Será um ano de transição já que em 2021/2022 regressa a 3ª Divisão. Uma alteração aplaudida pela maioria dos jogadores e treinadores.

“Eu concordo com o restabelecimento da terceira divisão, porque no meu ver vai dar mais competitividade ao futsal. Se concordo com os moldes de restruturação? Acho que ainda é cedo para tirar conclusões mas vai ser mais difícil às equipas do interior manterem-se nos campeonatos nacionais e também para quem quer subir de divisão fica muito mais complicado. Mas os moldes são estes e nós só temos de nos conformar e fazer o melhor possível para manter o clube na segunda divisão de futsal”, disse o jogador.

Zé João é o nono jogador a acertar a renovação, depois de Luís Gomes, Filipe Neto, Patrick Erick, Carlos Pires, Patrick Simão, Tiago Pires, Rafael e Ricardo Simão.

Quanto a reforços estão garantidas as contratações de Freddy Martinez, Daniel Sá, Pedro Ferreira, Flávio Luiz, Pedro Ferreira e Marcos.