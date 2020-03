Lições de estilo de Jaqueline Kennedy Onassis

Nestes dias difíceis e incertos que vivemos devido á pandemia COVID-19 uma das medidas obrigatórias é ficar (isolado) em casa.

É tempo de recolhimento, em que podemos aproveitar para fazer muitas coisas para as quais geralmente não temos tempo, na correria do dia a dia. Uma das tarefas pode ser a leitura. Quando escolhia um livro para encontrei um livro, que comprei já há alguns anos, sobre Jaqueline Kennedy Onassis, uma mulher fascinante que sempre me inspirou.

Jackie Kennedy Onassis é um dos ícones de estilo, elegância e cultura mais copiados da História. Aquela que foi primeira dama dos Estados Unidos e, posteriormente, mulher do milionário Onassis inspirou (e continua a inspirar) mulheres de todo o mundo, pela sua graciosidade e elegância a vestir.

Reuni as melhores lições de estilo da Jackie Kennedy Onassis para aqui hoje trazer.

Fatos

Os fatos de casaco e saia, especialmente os de tweed, eram os favoritos de Jackie para eventos oficiais. Ela vestia um, em rosa, quando o marido e presidente dos Estados Unidos John Kennedy foi assassinado, recusando-se a que alguém limpasse as manchas de sangue

Chapéu Pillbox

Imagem de marca indiscutível do estilo de Jackie Kennedy, o chapéu pillbox era sempre a sua escolha quando tinha que usar um em eventos oficiais. A grande vantagem deste chapéu é que deixa o rosto descoberto. Depois de eleito como favorito da primeira dama, passou a ser sinónimo de elegância.

Lenços de seda

Jackie adorava lenços de seda e fez deles um eterno símbolo de sofisticação que se perpetua até aos dias de hoje. Usava-os, maioritariamente, para prender o cabelo, quer em eventos oficiais quer em descontraídos passeios em família. Tinha uma vasta colecção deles, em seda.

Grandes óculos de sol

Conhecidos como óculos Jackie O’ os óculos de sol em massa, grandes, eram os favoritos daquela que foi a mais icónica primeira dama dos Estados Unidos da América. Os óculos escuros eram um “must” para Jackie, que arrematam o visual e adicionam mistério ao olhar.

Pérolas

Jackie era fã de pérolas e usava frequentemente um colar de pérolas de três voltas. Os diamantes poderão ser os melhores amigos das mulheres, mas ninguém nega o cariz elegante que só as pérolas possuem. E Jacqueline sabia disso!

Coordenados bem estruturados

Uma das principais lições de estilo de Jackie Onassis era, sem dúvida, uma elegância despretensiosa ao vestir. Ela apostava em peças bonitas e de bom corte, conjugava-as com harmonia, evitando demasiada informação nos coordenados. Ela era, sem dúvida, uma adepta da regra do “menos é mais”.

Luvas

O par de luvas brancas era um acessório recorrente, principalmente na época em que ainda era casada com Kennedy. Elas adicionam delicadeza ao look e representam um pequeno detalhe típico do estilo da monarquia britânica.

A aptidão de Jacqueline Onassis para a moda mantém-se lendária. O seu estilo icónico tem sido documentado e celebrado pelas maiores publicações de moda de todo o mundo e continua a inspirar colecções e tendências contemporâneas. A vida de Jackie teve altos e baixos. Todavia, a sua elegância, o seu estilo único e intemporal, a coragem e a determinação que a acompanharam durante essa vida tão extraordinária são, ainda hoje, verdadeiras lições de vida para muitos que a admiram.

“ Mais ninguém era como ela, falava como ela ou foi tão original na forma como fazia as coisas. Ninguém que conhecíamos tinha uma melhor noção de individualidade.” (Elegia do Senador Ted Kennedy no seu funeral, em 1994)

*Consultora de Imagem