Nós trasmontanos, sefarditas e marranos - Beatriz Pereira Anjel (n. Granada, 1652)

Beatriz Pereira Anjel terá nascido em Granada, Espanha, por 1653, sendo filha de Francisco Lopes Pereira e Maria Dias, um casal de cristãos-novos de Mogadouro que naquela cidade e respetiva circunscrição alcançou o monopólio da venda do tabaco. Significa isto que a família ocupava um lugar social de destaque e era servida por quantidade de familiares e amigos empregados na fábrica do tabaco e na sua venda pelos estancos da cidade e mais terras do reino de Granada. De parceria com Manuel da Costa, de Torre de Moncorvo, alcançou também o monopólio da venda do sal em Málaga e ainda a administração dos “millones” de Granada, um imposto que se pagava sobre o vinho, o pão e vários outros géneros alimentícios vendidos em público.(1)

Para o rápido êxito empresarial de Francisco Lopes Pereira, muito contribuiria o seu irmão Diogo Lopes Pereira, casado com Clara Lopes e sem geração, o qual o precedeu na emigração para Castela e para Granada, em cuja casa foi recebido e passou a morar Francisco e a família. Aliás, a fábrica e a renda do tabaco eram dele.

Quando tudo corria de feição, Francisco Lopes Pereira foi preso em Madrid e metido nas celas da inquisição de Toledo em 1658 e D. Maria del Angel, aliás, D. Maria de Aguilar, (como então já era respeitosamente chamada a Maria Dias), foi também presa pela inquisição de Granada. Com os pais presos e contando Beatriz uns 5 anos, foi retirada do contacto dos irmãos e outros familiares e entregue aos cuidados de D. Bartolomeu Galiano, agente de negócios em Madrid, juntamente com um escravo e uma escrava de seus pais que a serviam. Nesta situação permaneceu por 4 anos.

Seus pais retomaram a liberdade, a tempo de casarem a Beatriz que andava pelos 15 anos, com D. Pedro Maldonado de Medina, nascido em Miranda do Douro, por 1645 e levado pelos pais para Madrid com 2 anos de idade.(2) Contando uns 23 anos, D. Pedro era já um homem de respeito e consideração, integrando a classe dos rendeiros.

O casal fixou residência em Granada, transferindo-se para a cidade de Málaga, pelo ano de 1683, certamente para ali tomar conta da distribuição do tabaco, seguindo certamente os planos da rede familiar do negócio que, com a morte de Francisco Lopes Pereira, nesse mesmo ano de 83 e sua mulher, antes ainda, passaria a ser liderado por Manuel de Aguilar, irmão de Beatriz.

A inquisição seguia atentamente o percurso da gente da nação, muito especialmente os portugueses que se destacavam nos circuitos do comércio, dos assentos e das rendas. E assim, ao início do ano de 1687, D. Beatriz Pereira Angel e o marido foram metidos nas cadeias da inquisição de Granada, saindo penitenciados em cárcere e hábito em 1689. Por 3 anos andaria a aristocrática senhora vestida com o horroroso sambenito, enquanto o marido saiu cego da prisão.

Obviamente que a vida em Granada não era nada fácil para esta família. Imagine-se: uma senhora da condição de D. Beatriz Angel obrigada a andar pelas ruas da cidade e assim ir à missa vestindo um horroroso sambenito, exposta à irrisão pública! Menos interessante ainda para o marido, outrora rico e poderoso e agora cego. Assim se explica que a família tenha então decidido abandonar Granada e tentar a vida em Antequera. Inútil, a fama de judeus tê-los-á precedido e, ao cabo de 6 meses, rumaram a Portugal, seguindo o irmão Manuel de Aguilar que, estabelecido na cidade do Porto,(3) obtivera já a renda do tabaco, em cujos estancos se empregava muita da larga parentela. Além de que, em Lisboa estariam já contratados os casamentos dos filhos. Vamos apresenta-los:

1 – Francisco de Medina, nascido por 1675 em Sevilha, casado em primeiras núpcias com Isabel Pinheiro.

2 – Isabel Pereira de Medina, nascida por 1678 em Granada, veio a casar com Manuel Lopes Pinheiro.

3 – Joana Pereira de Medina, casou com Gabriel Lopes Pinheiro.

4 – Gaspar de Medina, que, estando solteiro, logo deixou Lisboa e se foi para Londres.

Como se vê, os três filhos casaram na família Pinheiro, originária de Freixo de Numão. E pelo menos o casamento da filha mais nova, Joana de Medina, não seria nada da vontade dos pais. Tanto que, depois que casaram, Beatriz não voltaria a falar com a filha e o genro, conforme ela própria testemunhou.

A vinda para Lisboa de D. Beatriz e D. Pedro teria sido acertada com Francisco Lopes Laguna, cunhado daquele, casado com sua irmã Feliciana Henriques,(4) também ele originário de Mogadouro e líder também de um poderoso grupo empresarial. Este lhe arranjaria casa, na rua das Mudas,(5) então uma das mais comerciais de Lisboa e, inclusivamente, lhe deu esperanças de que em Lisboa conseguiria um médico competente para tratar a sua cegueira. Acresce que Francisco Laguna estivera também em Castela e fora sócio comercial do cunhado.

Por esse tempo, a comunidade judaica de Londres florescia e os ingleses afirmavam-se como os grandes parceiros de Portugal, no que respeita ao comércio internacional, com os seus barcos a encher os portos de Lisboa e Porto. E esses barcos apresentavam-se como o mais simples e seguro caminho de fuga para os cristãos-novos portugueses perseguidos pela inquisição. E esta acentuou então o seu trabalho, num extraordinário movimento de prisões.

E, vendo prender os Laguna, dois dos filhos de Brites Angel, o Gaspar e a Isabel puseram-se em fuga num desses barcos, saindo em um sábado de manhã, ao princípio de novembro de 1702. O mesmo caminho tentou seguir D. Brites com o marido e as restantes filhas e genros. E estando no barco há 20 dias, quando este se preparava para zarpar, foram entregues pelos ingleses à inquisição de Lisboa, certamente na sequência de contactos e muitas pressões sobre os representantes da diplomacia inglesa em Lisboa.(6)

Era uma nova descida aos “infernos” da inquisição que Betriz Angel iniciava nesse dia 2 de dezembro de 1702.(7) Por 3 anos ali penaria, sendo inclusivamente posta a tormento. Acabou condenada em cárcere e hábito perpétuo e degredada por 3 anos para o Brasil, no auto da fé de 1 de setembro de 1705.

Do seu processo, que correu com relativa normalidade, comentamos apenas duas situações. A primeira justificando os desentendimentos com os Laguna. Vejam o depoimento prestado por seu marido:

— Em razão de ser ele testemunha pessoa de toda a conta e satisfação no reino de Castela, sentia que vindo, o buscasse e fizesse zombar dele Francisco Lopes Laguna, falando-lhe por Tu, como se fosse um carcereiro, tratando ele em Castela com o duque de Alba, Desembargadores e mais Senhores com muita satisfação, tratando-o estes por Senhor, do que ele e sua mulher se deram por muito sentidos e se não falaram mais.

A outra situação respeita aos vizinhos Domingos Lopes e Francisca Lopes, que tinham uma filha chamada Grácia. E esta e Gaspar de Medina, filho de Beatriz, começariam a namorar. Os pais da menina é que não encontraram graça e mandaram tapar as janelas da casa que davam para a deles, a fim de impedir qualquer conversação entre os jovens.

