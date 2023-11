PERFEITO PRETÉRITO IMPERFEIRO

Sob um título aparentemente paradoxal (é perfeito ao declarar-se imperfeito), António Pinelo Tiza brindou-nos com um livro de contos notável. Em “Pretérito Imperfeito” o autor cumpre, na perfeição, o objetivo anunciado na contracapa e, com a qualidade, conhecimento e rigor que lhe são conhecidos e justamente creditados, descreve um passado que, sendo recente, é igualmente milenar e se projeta para o futuro onde se pretende que mantenha a riqueza das tradições que marcam a nossa natureza. São conhecidos os vários trabalhos do António Tiza nos quais tem vindo a verter o seu vasto conhecimento, profundo, sério e fundado numa pesquisa sã e competente dos largos anos que leva de estudo das tradições nordestinas e das suas ramificações do lado de lá da raia. Em todos ficou a marca de qualidade que o autor de Varge não dispensa. Nesta coletânea, mantendo a sua “marca de água”, brinda-nos com um périplo por todo o Nordeste descrevendo, pormenorizadamente as regras ancestrais das várias, variadas e ricas tradições de cada uma das micro-regiões que constituem o mosaico nordestino, recorrendo ao profundo conhecimento recolhido nos seus múltiplos trabalhos de campo. A importância desta publicação vai muito para além do inquestionável valor literário. Trata-se de um documento, para memória futura, de variados usos, costumes, crenças, festas e ritos que povoam o imaginário da nossa gente, que lhes ocupam e condicionam a vida, sobretudo nos períodos de mudança, seja de estação, de ciclo anual ou de condição de vida, sobretudo os festejos da chegada à vida adulta em que o autor é um reconhecido especialista. Ao relato competente e, não raro, visto do interior do grupo pelos olhos quer dos mais conhecedores e experientes, quer dos novos e iniciados, acresce a ficção, em dose adequada, enriquecendo o relato, tornando a sua leitura mais agradável e, inevitavelmente, alargando o público leitor. Com esta obra, o conhecido etnólogo, estabelece uma marca de consulta obrigatório para quantos pretendam conhecer com profundidade os costumes ancestrais, as suas regras, as suas raízes e a forma como, ao longo dos séculos, as diferentes comunidades souberam preservá-las e, sobretudo, adaptá-las e compatibilizá-las com a grande e profunda religiosidade que igualmente as marca e condiciona. O leitor é ainda brindado com a ficção com que o autor embrulha, com mestria, o legado etnográfico, à mistura com receitas tradicionais tão secretas e laboriosas como a da Amêndoa Coberta de Moncorvo, às mais conhecidas e populares como o galo estufado no pote, da D. Maria e outras que ainda hoje fazem parte da mesa nordestina quotidiana, seja nas casas particulares seja em qualquer dos vários restaurantes regionais, razão, mais que suficiente para entregar ao competente e sabedor gastrónomo Virgílio Gomes, a apresentação da obra, na capital. Como beneficiário, não só na qualidade de leitor mas também de escritor, deixo público agradecimento ao escritor cuja amizade, contando já mais de meio-século, começou no Seminário Maior de S. José, onde o Tiza se dedicava aos estudos teológicos enquanto eu apenas me iniciava no das humanidades.