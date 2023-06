Se queres ver o vilão mete-lhe a maioria absoluta na mão

Talvez a pensar na nobre cooperação partidária agora evidenciada no processo Tutti Frutti, Augusto Silva, presidente da Assembleia da República, defendeu, em sessão organizada pela JS, ser falsa a tese de descredito do PS e do PSD, os dois maiores partidos, que são as duas faces do sistema. Ficamos a saber, portanto, que, na ideia de Augusto Silva, o regime político vigente está bem e se recomenda. Como se vê pelos frutos. De salientar que Augusto Silva, não se limita a defender a honra da sua dama, o PS, mas se bate igualmente pela do PSD, partido da direita em que gosta de malhar sem dó nem piedade. Quem diria! Tenha-se em conta, todavia, que o que diz Augusto Silva até poderá ter sentido se consideramos que se trata de um famoso militante socialista, ex-deputado do PS eleito pelo círculo Fora da Europa, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, actual presidente da Assembleia da República e que aprecia a situação alcandorado na varanda do Palácio de São Bento. Na verdade, têm sido raras as manifestações de rua em frente ao palácio de Augusto Silva, contra os sucessivos escândalos e trapalhadas do Governo. Somos levados a supor que o povo tem mais que fazer e que o futebol e as novelas sempre são mais divertidos. Mas Augusto Silva não desconhecerá, por certo, a crise generalizada nos serviços fundamentais do Estado com realce para a Saúde, o Ensino ou a Justiça. Lamentável é, por tudo isso, que Augusto Silva, enquanto Presidente da Assembleia da República, não assuma, e daí retire consequências políticas, que tais crises tudo têm a ver não só com o Governo, mas igualmente com o Regime que o gera e que não se trata de fenómenos que dignificam a democracia. Bem pelo contrário. Já o seu correligionário António Costa veio a público, na mesma ocasião, sentenciar, a seu estilo, que é preciso “dar oportunidades à classe média” para se defender a democracia, tendo em conta que quando este “estrato social se sente desamparado” é tereno fértil para a extrema direita, sem mais nem menos! Depreende-se que, para António Costa, a grande ameaça para a democracia é a extrema direita,” tout court”, que salta de paraquedas vinda sabe-se lá donde, para se acoitar na classe média infeliz que se sente desamparada. Inacreditável! Será que António Costa não reconhece aos milhões de portugueses que integram a anónima classe média, infeliz e desamparada, direito e inteligência bastantes para procurar abrigo preferencial noutras paragens, na estrema esquerda, designadamente? Ou será que o único receio de António Costa é ser apeado do poder pela extrema direita, convicto que continua a ter a extrema esquerda na mão e que o PSD de Luís Montenegro não aquece nem arrefece? Populismo e demagogia é o que é! Certo é que dar prioridade à resolução dos problemas concretos de Portugal e dos portugueses não é com ele. Contrariamente ao que António Costa proclama, porém, as grandes ameaças para a democracia são, isso sim, a corrupção, o nepotismo, a incompetência, a desigualdade e a mentira prevalecentes. Sendo que a presente crise, que antes de ser política é ideológica, económica, social e ética, é o somatório de muitas crises provocadas pela má conduta do Governo. Nada tem de artificial até porque é igualmente sistémica porque se não fosse a permissividade do Regime vigente nunca teríamos, por certo, um governo como este que é um verdadeiro aborto governativo. Acresce que para Augusto Silva e António Costa o socialismo não passa de um slogan, de uma máscara para dissimular as suas políticas de favorecimento dos interesses dominantes, para lá de que, para eles, em democracia vale tudo, desde seja a seu favor. Quanto a reformas não são com eles e com outros que tais. Sentem-se bem como estão. António Costa já deu provas bastantes de não ter outro projecto para o país que não seja usá-lo como uma coutada de gestão partilhada com um grupo restrito de correligionários, familiares e amigos do peito, que continuam a trocar os olhos e esticar a corda dos impostos a todos os portugueses, que não só à classe média. É por estas e por outras que o descontentamento dos portugueses nunca foi tão alto e exasperante, sendo que já nem a manipulação demagógica dos indicadores macroeconómicos os convence. Vilões para todos os gostos e de todos os feitios há muitos na política portuguesa. Demasiados até. Como o ilustra à saciedade o espetáculo hilariante propiciado pelo inquérito à gestão da TAP, em curso, em que a mentira, a hipocrisia e a incompetência alcançam patamares nunca vistos. Tanto que somos forçados a concluir que Maquiavel está francamente desatualizado. Bem mais actual e assertivo é, sem dúvida, o velho anexim lusitano: se queres ver o vilão mete- -lhe a maioria absoluta na mão.