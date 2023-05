A vida é dar e receber, para repôr a prateleira

Se a vida fosse uma prateleira de onde todos só tiramos, sem haver repositores, ra- pidamente se esgotariam os recursos disponíveis. Seria, talvez na óptica de muitos, o ideal. Não uma vida gasta de recursos, porque isso era uma mera consequência na qual nem tinham pensado, mas poder só tirar. E tirar, tirar, tirar. Sem dar nada em troca. Como naquelas barraquinhas de troca de livros, em que o convite é para levar um e deixar outro no seu lugar. Sempre desconfiei que o rácio entre quem tira e deixa não é o mais saudável. E só vão ficando livros porque, em boa verdade, os que gostam de ler também não abundam. Ou deixam um livro do qual nem gostam nada, os despojos do que receberam certa vez nos anos. Na vida é mais ou menos igual, só vai ficando alguma coisa porque muitos não sabem do que andam à procura. Então pode acontecer que deixem só porque estão indecisos sobre se querem ou não. E nesse entretanto, provavelmente, outro pegou. E é mais ou menos quando vamos às compras com fome - só queremos levar, nem interessa bem o quê. Estaremos esfomeados de vida? Não creio. Apenas temos ânsias de ter - experiências, coisas, pessoas. Tudo a orbitar em torno das nossas cabeças gigantes, sem realmente saborear. Aquilo que a vida nos dá pode ser facilmente medido com a pergunta - o que é que isto me acrescentou? Isto é, sou agora melhor pessoa? Estou mais sábio, mais maduro? Estou melhor preparado para os desafios futuros? E podemos ver o reverso, o que damos - o que é que eu acrescento ao outro? Ajudei alguém a ser melhor pessoa? Tornei alguém mais sábio, mais maduro? Preparei alguém para os desafios futuros? Constato, cada vez mais, que apenas se procura uma vida vazia. Um desenrasque, com o único propósito de ir respirando e, bem, o resto logo vemos. O consumo imediato, sem estar predisposto a viver, de verdade. E assim se esgotam recursos, se não temos nada para dar, como se fôssemos uma laranja seca - esgotamos experiências, coisas, pessoas. E ficamos outra vez (e cada vez mais sozinhos). “Mas eu não me importo de ficar so- zinho!”. Não, claro que não, até porque, claramente, nem toda a gente gosta da vida da mesma maneira. Refiro-me “sozinho”, sem experiências, coisas ou pessoas que acrescentem. É nesse momento que, olhando para a frente, damos de caras com uma prateleira vazia, onde já não resta mais nada para tirar.