Na quarta feira passada, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, algumas localidades tiveram direito a manto branco, pois a neve deu ares da sua graça.

Quem tem reinado também é a chuva e o vento, que o diga o tio Adérito Pinela de Sacoias (Bragança) que apanhou a sua azeitona debaixo de água. Como diz ele:-“ pus-me que nem um pito, foi água de cima a baixo.”

0 vento é um inimigo dos apanhadores da azeitona, pois as lonas voam.

A nossa família tem aumentado. Apresentaram-se à família este mês 12 camionistas, a maior parte deles ouve-nos através da internet e transporta-nos para vários cantos da Europa.

Nesta edição vou dar-vos a conhecer a associação Reaprender a Viver que tem a sua sede na antiga escola primária da estação.

Nestes últimos dias estiveram de parabéns: Amador Morais (96) Milhão (Bragança); Maria Rodrigues (85) Seara Velha (Chaves); Marcelina Gonçalves (81) Coelhoso (Bragança); Helena Estevinho (72) Paredes (Bragança); Hermínia Alves (69) Real Côvo (Valpaços); Gisela Maravilhas (52) Salselas (Macedo de Cavaleiros); Ana da Conceição (52) Argozelo (Vimioso); António Teixeira (46) Valpaços; Vitor Martins (46) Talhas (Macedo de Cavaleiros); Ricardo Tavares (38) Duas Igrejas (Miranda do Douro). Os nossos sinceros parabéns a todos os aniversariantes.



A Associação Reaprender a Viver é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) , sem fins lucrativos que presta apoio social aos jovens e demais público que se encontre em situação de carência, designadamente aos desempregados, toxicodependentes, vítimas de maus tratos, reclusos e ex-reclusos, imigrantes, famílias multi-problemáticas e a todos aqueles em vias e/ou de exclusão social.

A sua MISSÃO é promover a integração e a reinserção de todos aqueles que se encontram em vias de exclusão social ajudando-os a reaprender a viver.

Foi constituída em 2003, por um grupo de amigos, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de carência e de exclusão social e tem a sua sede na Rua da Estação, nº 1-A, em Bragança.

Desde o ano de 2005 que desenvolve a resposta social Equipa de Intervenção Direta (EID), em que apoia cerca de 50 utentes e suas famílias, através de um acordo de cooperação atípico, celebrado com o Instituto de Segurança Social.Trata-se de uma resposta social desenvolvida através de um serviço constituído por unidades de intervenção junto da população toxicodependente e suas famílias e junto de comunidades afetadas por este fenómeno. Esta resposta social tem como Missão: Intervir junto de pessoas com a problemática da toxicodependência e suas famílias, ajudando-os a reaprender a viver sem dependências. Visão: Ser uma equipa de referência assumindo uma postura ativa na integração das pessoas com o problema da toxicodependência em processos de recuperação e inserção social. Valores: Honestidade: prestamos um serviço com transparência e seriedade. Inclusão: actuamos para promover uma participação ativa dos nossos utentes nos vários domínios da vida social. Proximidade: actuamos no terreno, conhecemos a realidade. Respeito: aceitamos e apoiamos a todos incondicionalmente. Solidariedade: acolhemos de forma solidária todos os que recorrem aos nossos serviços, respondendo às suas necessidades e especificidades.

Desde o ano 2009, que tem a funcionar o GIP-Gabinete de Inserção Profissional. O trabalho desenvolvido no GIP destina-se a jovens adultos desempregados e também a entidades/empresas na contratação de trabalhadores oferecendo serviços de divulgação e informação adequados à medida das empresas. O GIP divulga alguns programas do IEFP como medidas de estágio, medidas de emprego e inserção. Ajuda na elaboração do Curriculum Vitae, cartas de apresentação, cartas de candidatura espontânea, na preparação de entrevistas, tudo em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Famílias Anónimas, trata-se de um grupo de auto-ajuda criado para dar resposta aos problemas das dependências vivenciados pelas famílias.

Atelier “Partilha de Saberes”, espaço onde se realizam actividades e ateliers diversificados para os utentes e suas famílias.

Projeto “Recicle e Ajude”, visa a confeção de objetos com materiais recicláveis pelos utentes e posterior divulgação. Os utentes adquirem comportamentos adequados à preservação do ambiente, executam tarefas social e institucionalmente úteis e desenvolvem competências que facilitarão a sua inclusão social e profissional. Na associação decorrem ainda as reuniões semanais dos Alcoólicos Anónimos (AA).

Recentemente a Associação foi contemplada com o prémio do Pingo Doce “Bairro Feliz”, para desenvolver o projeto “Bairro em Forma”, mexe-te connosco! O desporto é um veículo de integração por excelência. A Associação pretende chegar às crianças e jovens do Bairro F. F. Habitação da Mãe d’Água, para trabalhar e desenvolver competências psicossociais, diminuir os níveis de estigmatização e promover hábitos de vida saudáveis. Pretende-se criar um grupo de jovens e motivá-los para a prática desportiva. Esta prática levará à criação de laços de proximidade e ao estabelecimento de uma relação empática e de confiança que permitirá trabalhar, de uma forma informal, competências nas crianças e jovens.

Se precisa de ajuda

contacte-nos:

Rua da Estação, Nº1 A

5300-151 Bragança

Telef: 273333401

Télem: 935945949

Email: geral@reaprenderaviver.pt

www.reaprenderaviver.pt