Otília Farruquinha deixa os seus 14 filhos cheios de saudade

Há cerca de quatro anos foi tema principal desta página a tia Otília Farruquinha e os seus sete casais, pois deu ao mundo 14 filhos, sete rapazes e sete raparigas. E quis o destino que tivesse uma morte tão trágica. Faleceu a 2 de outubro, aos 82 anos. Nesta edição vamos compartilhar convosco a homenagem que a sua família lhe fez. Muita da nossa família mostrou o seu pesar, dando muita força à Irene e ao Leonel, que são os filhos que mais participam no programa “Bom dia Tio João”.

Se a nossa família chora a morte, também festeja a vida! Estiveram de parabéns esta semana: Norminda Araújo (82) Ribeirinha (Mirandela); Rita Moreira (74) Oleirinhos (Bragança); Guilherme Pássaro (68) Grijó (Bragança); Maria Areias (65) Lebução (Valpaços); Margarida Gonçalves (62) Bragança; Fernanda Topete (61) Souto da Velha (Torre de Moncorvo); Manuel Oliveira (58)Argozelo (Vimioso); Adriano Antão (53) Genísio (Miranda do Douro); José Lopes (50) Argemil (Valpaços); Ramiro Jardino (48) Bragança; Mário Machado (42) Parada (Bragança); Kelly Meirinhos (19) Grijó (Bragança), a todos muitos parabéns e haja saúde!

Minha querida, Farrruquinha!

Por onde começar, para falar de ti…. Seria necessário redigir um livro para contar todas as conversas, desabafos, discussões e toda a tua história de vida! Mas apenas quero dizer-te que foste uma mulher lutadora e incrível, pois, inicialmente, a tua vida não foi fácil, criaste 14 filhos com o amor que sabias dar e tudo que tinhas. Passaste por uma terrível doença que, duramente, soubeste ultrapassar por teres sempre por perto o amor incondicional e o carinho de todos os teus filhos, noras, genros e netos, que não olharam a meios para te socorrer e salvar e por isso ouvimos dizer, em conversas comuns, que “filhos como os da Farruca, não há!”. Soubeste transmitir-lhes todo o carinho e amor à tua maneira e lembro-me de te ouvir dizer várias vezes “amanhã vai a carreira do Moisés, a ver se me leva uma encomenda para França…”. Essa encomenda ia carregada de pequenos miminhos para cada um de deles, pois conhecias bem os gosto e desejos de cada um. Recordo com muita saudade as filhós de pão que tinhas sempre que te visitava, quando cozias semanalmente, pois a família era grande, mas pão, carinho e algumas arrelias, que fazem parte da vida, havia sempre em tua casa, mas o mais marcante e genuíno era o teu sorriso e abraço que me davas quando me vias!

Superaste a doença e a tua vida melhorou como a de todos os teus filhos, que souberam vencer lá fora e são hoje pessoas estimadas e respeitadas por todos, o que te dava muito orgulho.

As saudosas filhós de pão deram lugar aos chocolates! Sempre que te visitava lá vinha o meu miminho recheadinho de abraços, sempre com o teu sorriso! E agora minha querida Farruquinha?! Quem me vai dar esse sorriso e abraço?

Adoravas as tuas noras e genros e tinhas imensa vaidade com todos, tal sentimento era recíproco, pois também todos te admiram e respeitam. Tens 31 netos e 18 bisnetos e, por incrível que pareça, conhecias os nomes a todos, apesar dos teus 82 aninhos! A tua alegria ficava estampada na cara quando sabias que os mandavam para ao pé de ti passar as férias!

E agora como vai ser? Aos teus queridos filhos e netinhos… Quem os vai abraçar quando chegarem? Quem vai enviar-lhes os miminhos da mãe/avó Farruquinha?

Quis o destino levar-te de forma tão macabra e marcante, um acidente causado por quem sempre te admirou e amou!

Fica a nossa admiração e referência, pois sempre contribuíste para a paz e união na família. Detestavas zangas e querias que tudo estivesse bem.

Querida tia, partiste, para sempre e para longe de todos nós, mas ficam as boas lembranças e a pessoa resiliente que foste, a mãe maravilhosa, a irmã querida e a tia inesquecível!

Até sempre! Olha por nós, no lugar onde estiveres.



Fátima Mateus

29 de Outubro de 1939

Nasceu uma filha de Deus

Na aldeia de Coelhoso

De seu nome, Otília de Jesus Mateus

No seio de uma família humilde

Com amor ela cresceu

Até casar com o homem

Que o destino lhe escolheu

Começou então

A sua batalha de vida

Gerou 7 filhos e 7 filhas

E formou uma bela família

Que mulher lutadora

Que mulher tão guerreira

Com todas as dificuldades

Lá os criou à sua maneira

Ensinou-lhes o mais importante

O que realmente significa amar

Podia ter pouco

Mas algo tinha sempre para lhes dar

Enfrentou duras batalhas

Onde lutou e foi forte

Superando todas elas

Fintando sempre a morte

Mas a hora dela chegou

Deus a cobriu com o seu véu

Alguém tão boa e pura

Já tinha o seu lugar no céu

Foi rainha na terra

Será no céu uma estrela

Que nem o poder da morte

A impediu de ser bela

Todos sempre a trataram

Com respeito e admiração

Alguém que ama tantos de igual forma

Tem que ter um grande coração

Quis o destino

Que tombasse de forma injusta

Tal como todos os gigantes

Que nunca perdem uma luta

Foi traiçoeiro com ela

E levou-a desprevenida

E todos aqueles que tanto amou

Não se puderam despedir em vida

Alguém que tanto a amava

Hoje sofre por a perder

Sussurre-lhe ao ouvido

Que nada havia a fazer

Diga-lhe que os seus filhos

Precisam de muito amor

E que todos juntos

Irão ultrapassar esta dor

Diga-lhe também

Que ninguém é culpado

Somos humanos e impotentes

Quando o destino está traçado

Filhas e filhos, noras e genros

A amam loucamente

Parte do estado físico

Mas viverá para sempre

Netos, bisnetos, irmãos e sobrinhos

Nunca a irão esquecer

Deus levou-lhe o corpo

Mas o seu amor irá permanecer

Roubou toda a beleza

Ao jardim que tem em seu redor

Para nesta hora tão dura

Continuar a transmitir o seu amor

Parte numa viagem sem volta

De forma triste e serena

Mas lembre-se

Para os seus, será sempre ETERNA

Descansa em Paz

Otília de Jesus Mateus

Aos olhos do povo

Onde nasceu e morreu

Não é o adeus

Que reuniu tanta gente

É o amor por SI

Que é de ontem, de hoje e PARA SEMPRE

Silvia Rodrigues