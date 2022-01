Começa um novo ano longe do esperado

2022 entrou sem fogo de artifício, sem festa e sem convívio. Entrou recatado, mas a expectativa, até há bem pouco tempo, era diferente. A elevada taxa de vacinação indicava-nos que poderíamos voltar a comemorar.

De repente tudo se alterou e continuam a agravar-se os constrangimentos referentes à covid-19 que são transversais a todos os sectores de actividade.

Fizemos um périplo pelos principais hotéis da região e os resultados foram catastróficos. Um verdadeiro arrombo na taxa de ocupação, mesmo comparando com o ano passado (já de pandemia). Prejuízos de milhares de euros neste sector. Falámos também com proprietários de discotecas e bares que se mostraram revoltados por nem sequer terem sido informados atempadamente que teriam de fechar portas. Fizeram investimento em material e decoração que não sabem quando o poderão rentabilizar. Afirmam, e com legitimidade, que foram obrigados a fechar enquanto se deu a possibilidade de se fazerem festas em casinos e quintas. Não entendem a diferença dos espaços.

Saímos também pelo comércio para fazer um balanço do ano de 2021 e os depoimentos são também desconcertantes. Gente que trabalha no sector há mais de uma década não tem memória de um ano tão fraco. Consideram que as pessoas estão sem poder de compra, retraem-se na hora de comprar porque, claramente, sentem-se inseguras. Não sabem o dia de amanhã. Os comerciantes estiveram dois meses totalmente encerrados e em algumas semanas apenas podiam vender ao postigo. Depositaram toda a sua fé no mês de Dezembro, mas não foi como esperado.

Por fim, fomos ainda saber quais são as resoluções e os principais desejos dos brigantinos para este ano. Por unanimidade venceu o “fim da pandemia” e o regresso à normalidade. A vontade de voltar a conviver com a família e amigos é o desejo mais pedido. Aquilo que parecia um dado adquirido de repente torna-se um desejo que parece difícil de alcançar!

Agora uma coisa é certa, não podemos perder a fé no futuro e a esperança terá de ser sempre a última a morrer. Vamos encarar mais um ano de desafios e viver da melhor forma com aquilo que a vida nos dá.

Repararam que fizemos algumas alterações no jornal. Fizemos uma pequena alteração no logótipo, dando-lhe uma nova cara e dimensão para que sobrasse mais espaço para colocar diferentes conteúdos na capa. Também no interior fizemos algumas alterações na estrutura. Os artigos de opinião ficam agora distribuídos pelo jornal e não no final como acontecia, dando-lhe mais destaque. Esperamos que gostem.

De resto, desejamos a todos um excelente e próspero 2022.