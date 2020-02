Depois se verá o resultado… ou não

Estamos a viver uma semana que promete ser agitada, com um verdadeiro carrocel de governantes a rodopiar pelos doze concelhos do distrito, antes e depois da reunião do Conselho de Ministros, em Bragança, na quinta-feira, para quando se anuncia a tomada de decisões importantes para o futuro do interior em geral e do Nordeste Transmontano em particular.

Esperar-se-ia um frémito, um tremendo suspiro de alívio, um grito de júbilo a ecoar até ao Terreiro do Paço, novenas de gratidão, com ladainhas sussurradas para que o altíssimo proteja os senhores bondosos que, finalmente, dedicaram migalhas do seu precioso tempo aos problemas nossos, de cada dia.

No entanto, não há novas de frenesim, a vida continua ao ritmo da desesperança, da desilusão, do pragmatismo de quem se habituou a distinguir a realidade das aparências, sem se impressionar com o foguetório das luzes efémeras, que não deixa mais que rastos de fumo.

Os cidadãos deste Nordeste, entrados na idade, pelo menos a grande maioria, que os novos não têm remédio senão procurar vida por longes terras, carregam memórias de promessas repetidamente incumpridas. Por isso, ninguém poderá esperar deles um brilhozinho nos olhos. Pelo contrário, deverão contar com a ira contida, questão de boa educação, ou com a desassombrada denúncia, incómoda para gente de bem, com consciência, disposta a assumir responsabilidades, mas que pouco ou nada perturba quem se sente na política como na feira da ladra, onde tudo passa sem se saber de onde vem nem para onde vai.

A história justifica o distanciamento, a desconfiança, o “a ver vamos, como diz o cego”, porque não têm faltado proclamações de arrependimento pelo passado iníquo e de dedicação à causa do interior, mas o resultado continua a ser o agravamento dos problemas, cada vez mais perto de se tornarem irresolúveis, levando a considerar, à laia dos dichotes populares, que “era melhor matá-lo e dizer que morreu”, relativamente a este interior, que não merecia tal fim, muito menos a longa agonia a que está sujeito, por acções, omissões e cobardias de quem manda, mas também de nós próprios, que não encontrámos forma de garantir a união de esforços, nem a coragem de dar o necessário murro na mesa quando ainda valia a pena.

Os municípios vão receber governantes, em cerimónias polidas, apesar do cheiro a pano velho e, na quinta-feira, será anunciado novo rol de medidas, algumas de que conheceremos poucos ou nenhuns efeitos práticos, como aconteceu com o cento e meio que foi despejado, qual milagre das rosas murchas, quando Helena Freitas foi nomeada, há mais de três anos, chefe da Unidade de Missão Para o Desenvolvimento do Interior.

Como numa procissão fantasmagórica, já mudaram os andores, os santos, os sacerdotes debaixo do pálio, mantendo-se só os penitentes, entorpecidos pelo murmúrio de lamentosa lengalenga, arrastando os passos até à queda no pó a que havemos de tornar todos, mais ou menos sobranceiros, reduzidos à insignificância que escarnece todas as vaidades.

A não ser que estejamos à espera de algum impossível milagre.