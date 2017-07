Nuno Ferreira é um jovem que preside à Comissão Concelhia do Partido Socialista de Freixo de Espada à Cinta. Assume a candidatura à câmara municipal numa disputa em que se confronta com a actual autarca, a completar o primeiro mandato e com o ex-presidente da câmara, Edgar Gata.

Diz que as suas prioridades são o turismo, a educação e a agricultura.