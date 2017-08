“Estou de consciência tranquila, volvidos estes quatro anos muito difíceis”

Fernando Barros,60 anos, natural de Santa Comba da Vilariça, é recandidato pelo PS à câmara de Vila Flor. O engenheiro civil termina o seu primeiro mandato à frente dos destinos do município vila-florense, onde já ocupou o lugar de vice-presidente, entre 1994 e 2013. Faz um balanço positivo do trabalho feito até aqui e garante que avança com uma candidatura recheada de novos projectos. O candidato assegura que vai cumprir o lema “Vila Flor em boas mãos.”