O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros já começou a arrumar a casa e vai contar com o melhor marcador do último distrital. João Saraiva, director desportivo dos macedenses, aponta para um lugar superior ao sétimo alcançado na temporada passada. Em entrevista ao Nordeste fez uma análise do regresso ao futebol sénior e olha de forma positiva para o futuro.