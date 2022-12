Mantorras com o golo sempre à vista

Tiago Mendes, Mantorras no futebol, lidera a lista de melhores marcadores da Divisão de Honra Pavimir com 12 golos em 11 jornadas. O avançado do Argozelo atravessa uma boa fase e quer continuar a contribuir com golos para as vitórias da equipa. Em entrevista ao Nordeste não esconde a vontade de se manter na frente da tabela de goleadores até ao final da temporada.