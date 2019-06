“O desporto não é só ganhar e perder também tem de haver uma transmissão de valores”

Mário Freitas vai para a sétima época na AD Fundão e tem-se revelado um dos esteios da equipa beirã. As boas exibições têm enchido o olho ao seleccionador nacional e o objectivo do jogador, natural de Mogadouro, é ir ao Mundial de Futsal 2020. Nos quartos-de-final do play-off fez correr tinta na imprensa com um gesto nobre, próprio de pessoas grandiosas como Mário Freitas.