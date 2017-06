“Os judeus transmontanos sempre se destacaram por profissões de grande relevância”

Olga Telo Cordeiro

A propósito do Congresso Internacional Terras de Sefarad, que arranca esta quinta-feira, em Bragança, com o objectivo de reflectir sobre o passado judaico e a sua influência na nossa cultura, entrevistamos Fernanda Guimarães, investigadora sobre este tema, com 8 livros publicados, bem como vários artigos em revistas e jornais, entre eles o Jornal Nordeste, e membro da comissão executiva deste congresso, que destaca o papel de relevante dos judeus transmontanos em Portugal e no resto do mundo