“Pretendo levar a voz de cada um dos que aqui vivem à Assembleia da República”, diz Fátima Bento, candidata da CDU pelo distrito de Bragança, nas eleições de Outubro

Fátima Bento, de 35 anos, natural de Macedo de Cavaleiros, é a primeira candidata da CDU pelo distrito de Bragança. Licenciada em Arqueologia e mestre em Gestão das Organizações, foi coordenadora do Museu Municipal de Arqueologia de Macedo de Cavaleiros. Actualmente é deputada na Assembleia Municipal de Bragança e membro do Conselho Nacional do Movimento Democrático de Mulheres, da Direcção da União dos Sindicatos de Bragança e da Direcção da Organização Regional de Bragança do PCP.