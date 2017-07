“Um presidente da câmara tem que fazer um trabalho árduo, sachar o que tiver que sachar para obter boa sementeira”

Manuel Rodrigo tem 61 anos, é engenheiro electrotécnico e foi professor nas Escolas de Miranda do Douro e Sendim. Já foi presidente da autarquia entre 1997 e 2009 e regressa agora com a promessa de potenciar os sectores que considera mais importantes no concelho, a agricultura, o comércio com Espanha e o turismo. A fixação de pessoas em Miranda e a promoção da cultura e língua mirandesas são também prioridades do candidato.