Atleta de Mirandela prepara-se para os 300 km do ALUT

Trata-se de uma prova de superação para qual se prepara Hélder Silva do Grupo Mirandela a Correr. O atleta terá pela frente 300 km para percorrer num tempo limite de 72 horas pela Via Algarviana com um desnível positivo de 6680 metros.

A distância é superior às das provas em que participa o mirandelense. A última foi o MIUT - Madeira Island Ultra-Trail em Abril deste ano, na distância de 115 km. “Depois do 170 km deixa de ser físico e passa a ser psicológico. Corremos muito tempo sozinhos e travámos uma batalha connosco próprios”, explicou.

A preparação de Hélder Silva é física mas também psicológica. O atleta tenta aproximar o treino da realidade da competição. “Como vou passar muito tempo sozinho tenho treinado à noite, na serra, sozinho”.

O atleta mirandelense não procura lugares no pódio e vai participar pelo simples gosto e de se superar a si mesmo.

O ALUT – Algarviana Ultra Trail vai contar com cerca de 160 participantes, começa a 28 de Novembro, em Alcoutim, e termina no dia 1 de Dezembro no Cabo de São Vicente, na Vila do Bispo.